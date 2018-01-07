Благотворительные кинопоказы для воспитанников SOS — Детские деревни прошли в Минске

Благотворительные кинопоказы для более чем трехсот детей из SOS — Детские деревни Беларуси прошли 7 января в кинотеатре Silver Screen в столичном ТРЦ Arena city.

Мероприятие было организовано второй Вице-Миссис Мира 2017 Дарьей Реут совместно с сетью кинотеатров Silver Screen Cinemas и Rotary Club Minsk City при поддержке такси «Пятница» и компания «Боржоми».

«Рождество — светлый праздник, который призывает каждого открыть свое сердце. И это замечательный повод подарить детям хорошее настроение и яркие эмоции», — отметила Дарья Реут.

По ее словам, титул Вице-Миссис Мира предполагает организацию благотворительных мероприятий: «Я счастлива, что смогла воплотить этот проект вместе с партнерами. В дальнейшем мы планируем продолжить делать такие благотворительные показы для детей совместно с сетью кинотеатров Silver Screen Cinemas».