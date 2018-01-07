Николай Лукашенко стал лучшим бомбардиром «Золотой шайбы»

Нападающий минских «Грифонов» Николай Лукашенко стал лучшим бомбардиром республиканских соревнований «Золотая шайба» в старшей возрастной группе. На счету младшего сына президента 16 баллов (10+6).

Финал «Золотой шайбы» состоялся 7 января на «Чижовка-Арене». «Грифоны» проиграли еще одной столичной команде «Медведь» — 3:4.

Победителей и призеров турнира поздравил Александр Лукашенко, глава государства лично пожал руку каждому из юных хоккеистов, сообщает БЕЛТА.