Фотофакт. Александр Лукашенко поздравил своего сына Николая с серебряной медалью и титулом лучшего бомбардира «Золотой шайбы»

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Александр Лукашенко поздравил победителей и призеров республиканских соревнований «Золотая шайба», передает БЕЛТА.

Глава государства лично пожал руку каждому из юных хоккеистов, присутствовавших на церемонии награждения, в том числе и своему сыну Николаю, который стал лучшим бомбардиром соревнований, а его команда «Грифоны» заняла второе место.

Александр и Николай Лукашенко. Николай набрал в турнире 16 очков (10+6) и стал лучшим бомбардиром.

 

Фото БЕЛТА

 

 

 


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Тэги: хоккей Золотая шайба Персона: Александр Лукашенко Николай Лукашенко

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