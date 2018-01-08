Виктория Азаренко снялась с Открытого чемпионата Австралии по теннису
Белорусская теннисистка Виктория Азаренко снялась с Открытого чемпионата Австралии по теннису. Об этом организаторы турнира написали в официальном Твиттере соревнований.
Причиной снятия названы личные обстоятельства спортсменки. Теперь wild card, которую организаторы предоставили Азаренко для участия в турнире, перейдет Айле Томлянович.
Экс-первая ракетка мира Азаренко является двукратной победительницей Australian open – в 2012 и 2013 годах.
В 2017 году белоруска провела всего семь матчей. В последний раз она выходила на корт 10 июля прошлого года в матче 4-го круга «Уимблдона», в котором проиграла Симоне Халеп.
Напомним, Азаренко не может полноценно вернуться на корт после рождения сына, с отцом которого белоруска судится за право опеки над ребенком.
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