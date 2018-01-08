Белорусская теннисистка Виктория Азаренко снялась с Открытого чемпионата Австралии по теннису. Об этом организаторы турнира написали в официальном Твиттере соревнований.

Two-time champion Victoria Azarenka has withdrawn from the AO. “It’s unfortunate that @vika7 is unable to travel to Australia this year. The #AusOpen is her favourite tournament and she’s looking forward to returning to Melbourne next year,” - @CraigTiley — #AusOpen (@AustralianOpen) 8 января 2018 г.

Причиной снятия названы личные обстоятельства спортсменки. Теперь wild card, которую организаторы предоставили Азаренко для участия в турнире, перейдет Айле Томлянович.

Экс-первая ракетка мира Азаренко является двукратной победительницей Australian open – в 2012 и 2013 годах.

В 2017 году белоруска провела всего семь матчей. В последний раз она выходила на корт 10 июля прошлого года в матче 4-го круга «Уимблдона», в котором проиграла Симоне Халеп.

Напомним, Азаренко не может полноценно вернуться на корт после рождения сына, с отцом которого белоруска судится за право опеки над ребенком.