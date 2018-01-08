В Минске горела сильно захламленная квартира: спасателям пришлось не только тушить огонь, но и проводить «уборку»

7 января в 20:47 на линию «101» от жильцов поступило сообщение о загорании в жилом доме по проспекту Независимости, 104 в Минске.

В ходе разведки спасателями было установлено, что произошло загорание имущества в жилой комнате трехкомнатной квартиры, расположенной на четвертом этаже четырехэтажного жилого дома. При этом квартира была сильно захламлена.

Работники МЧС спасли мужчину 1965 г.р. Пожарные-спасатели обнаружили его в бессознательном состоянии на полу в кухне. После обследования бригадой скорой медицинской помощи мужчину госпитализировали в больницу с диагнозом «тяжелая термоингаляционная травма, ожог дыхательных путей, отравление продуктами горения».

Пожар был ликвидирован в 21:09. В результате повреждено имущество в помещении, закопчена квартира.

Причина устанавливается, рассматриваемая версия – неосторожность при курении пострадавшим, сообщает Минское городское управление МЧС.

Фото МЧС