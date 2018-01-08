В Городокском районе пьяный зять угрожал теще пистолетом
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В Городокском районе пьяный зять во время конфликта с тещей угрожал ей пневматическим пистолетом.
Неработающий 25-летний мужчина посчитал, что сможет убедить тещу в своей правоте с помощью оружия. Он продемонстрировал женщине пистолет и пригрозил воспользоваться им в случае необходимости, рассказал БЕЛТА подробности инцидента официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.
Своими действиями пьяный мужчина напугал тещу. Она написала заявление в милицию.
Правоохранители провели проверку, по результатам которой РОСК возбудил уголовное дело по ст.186 УК Беларуси (угроза убийством, причинением тяжких телесных повреждений или уничтожением имущества).
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