В Городокском районе пьяный зять угрожал теще пистолетом

В Городокском районе пьяный зять во время конфликта с тещей угрожал ей пневматическим пистолетом.

Неработающий 25-летний мужчина посчитал, что сможет убедить тещу в своей правоте с помощью оружия. Он продемонстрировал женщине пистолет и пригрозил воспользоваться им в случае необходимости, рассказал БЕЛТА подробности инцидента официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.

Своими действиями пьяный мужчина напугал тещу. Она написала заявление в милицию.

Правоохранители провели проверку, по результатам которой РОСК возбудил уголовное дело по ст.186 УК Беларуси (угроза убийством, причинением тяжких телесных повреждений или уничтожением имущества).