В России запретили выбрасывать окурки из окон автомобилей и поездов

Российское правительство утвердило изменения в Правила противопожарного режима с целью повысить уровень защищенности от пожаров земель населенных пунктов и сельскохозяйственного назначения, полос отвода и придорожных полос автомобильных дорог, полос отвода и охранных зон железных дорог, путепроводов и продуктопроводов, говорится в сообщении, опубликованном на сайте кабмина 8 января.

Так, согласно правительственному постановлению, отныне в полосах отвода и охранных зонах дорог, а также на участках железнодорожных путей и автодорог «не разрешается выбрасывать горячие шлак, уголь и золу, а также горящие окурки и спички во время движения железнодорожного подвижного состава и автомобильного транспорта».