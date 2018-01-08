Следственный комитет проводит проверку по факту смерти шестимесячного ребенка в Несвиже

/ Происшествия
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Следствие проводит проверку по факту смерти шестимесячного ребенка в Несвиже. Родившийся в июле ребенок умер 5 января. До этого у него поднялась температура, с ним работали медики.​

«В рамках доследственной проверки по факту смерти шестимесячного ребенка в Несвиже следствие затребовало документы, собираются материалы, необходимые для установления обстоятельств», — сообщила БЕЛТА официальный представитель управления Следственного комитета по Минской области Татьяна Белоног.

Сейчас в Несвиже работает специальная комиссия Министерства здравоохранения. Ситуация находится на контроле министра здравоохранения Валерия Малашко.

 


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Тэги: умер ребенок смерть младенца Персона: Татьяна Белоного Валерий Малашко Город: Несвиж

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