Белгидромет в прошлом году прогнозировал неблагоприятные и опасные погодные явления с точностью 92%

Белгидромет в 2017 году прогнозировал погоду на сутки по областям в среднем с точностью в 96%. Об этом на пресс-конференции рассказала первый заместитель начальника Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды Мария Герменчук.

«Точность прогнозов — один из самых важных вопросов для гидрометеорологической службы. Точность прогноза за 2017 год для суточных прогнозов по областям составила в среднем 96%, для суточных прогнозов по областным центрам — 92%. Прогнозы погоды на двое суток оправдываются в 97% случаев, на трое суток — около 95%», — сказала Мария Герменчук.

Точность прогнозов неблагоприятных и опасных погодных явлений составила 92%, штормовых предупреждений — 93%, пишет БЕЛТА.

«Соответствующие органы госуправления и службы своевременно информируются о неблагоприятных погодных явлениях и готовы к ним», — отметила первый заместитель начальника Белгидромета.