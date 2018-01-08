В Могилеве начали делать операции по пересадке почки

5 января в Могилевской областной больнице была проведена первая в регионе операция по пересадке почки.

В операции участвовала бригада врачей Могилевской области под руководством Леонида Ткачева из РНПЦ трансплантации органов и тканей. Операционная бригада прошла обучение у специалистов РНПЦ под руководством доктора медицинских наук, профессора Олега Руммо. Прошли специальную подготовку и медицинские сестры.

У жителя Шклова, которому провели операцию, почти 20 лет назад удалили одну почку из-за развития в ней опухоли, а несколько лет назад обнаружили онкологическое заболевание и во второй. Мужчина несколько лет находился на гемодиализе, сообщает БЕЛТА.