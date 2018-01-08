Фотофакт. Митрополит Павел совершил молитву за детей Беларуси

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В Минске проходит XXIV республиканская благотворительная акция «Рождественская елка — наши дети». Праздник объединил более полутора тысяч детей из районов, пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС.

8 января в столичном Свято-Духовом кафедральном соборе митрополит Павел поздравил девочек и мальчиков, совершил молитву за детей Беларуси и благословил участников встречи.

Дети преподнесли владыке Павлу подарки, изготовленные своими руками.

 

 

Фото Сергея Сацюка

 


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Тэги: Рождество молитва Персона: митрополит Павел

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