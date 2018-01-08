Дулуб подписал контракт с БАТЭ по схеме 1+1

Стали известные некоторые подробности контракта нового главного тренера БАТЭ Олега Дулуба.

Как рассказал наставник, договор с ним подписан по схеме 1+1. Дулуб также отметил, что в настоящее время кроме знакомства с игроками перед ним стоят задачи: разобраться в клубной структуре, в работе школы.

Ранее специалист рассказывал, как расстался с одесским «Черноморцем». По его словам, несмотря на сложные переговоры, ему удалось найти с руководством украинского клуба компромисс: «Правда, мне пришлось выкупить свой контракт. Но это детали. В целом все решили цивилизованно».

Напомним, вечером пятого января, борисовский клуб официально сообщил о назначении нового главного тренера.

Новому главкому БАТЭ 52 года. За свою тренерскую карьеру он поменял не мало клубов, среди которых жодинское «Торпедо», «Минск», «Витебск», «Гомель», «Неман», минское «Динамо», «Крумкачы», «Карпаты» и «Черноморец».