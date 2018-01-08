Социологи: в Украине снизился уровень бедности

По данным Киевского международного института социологии, уровень бедности в Украине в 2017 году снизился до 12%.

Как сообщила ZN.UA заместитель исполнительного директора КМИС Виктория Захожа, самой тяжелой ситуация была в конце 90-х.

Так, в 98-м 52% респондентов считали, что они почти голодают. Потом ситуация улучшалась, и за 10 лет — до 2008-го — уровень бедности снизился до 11%.

«И это одно из немногих, но важных достижений Украины за эти годы, — подчеркивает социолог. — В 2008 году, после начала мирового кризиса, уровень бедности возрос до 21%, но потом ситуация стала улучшаться».

Она отметила, что перед началом военного конфликта, в 2013-м, уровень бедности составлял 9%, с 2014-го по 2016 годы увеличившись почти вдвое — до 17%. Но на протяжении последнего года ситуация улучшилась, и уровень бедности снизился до 12%.