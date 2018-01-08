Лукашенко наградил телекомментатора Новицкого премией «Белорусский спортивный Олимп»

Главный тренер сборной по прыжкам на батуте Ольга Власова, телекомментатор Владимир Новицкий и легкоатлетка Виолетта Скворцова награждены премией президента «Белорусский спортивный Олимп» за 2017 год, сообщила 8 января пресс-служба официального лидера.

Как пишет БелаПАН, Власова удостоена премии «за подготовку спортсменов высокого класса, победителей и призеров Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы», она воспитала «плеяду батутистов, среди которых олимпийский чемпион 2016 года Владислав Гончаров, а также победители и призеры чемпионатов мира и Европы».

Специальный корреспондент отдела комментаторов главной дирекции телеканала «Беларусь 5», заслуженный деятель культуры Владимир Новицкий «является одним из самых известных спортивных комментаторов и опытных сотрудников Белтелерадиокомпании, членом нескольких спортивных федераций, соавтором и ведущим еженедельного ток-шоу «Большой спорт», специального проекта «Овертайм: КХЛ». Новицкий награжден «за значительный личный вклад в пропаганду здорового образа жизни, популяризацию физической культуры и спорта среди широких слоев населения».

Скворцова получит диплом лауреата премии за успешное выступление на международных соревнованиях, «активную гражданскую позицию, уважительное отношение к государственным символам Республики Беларусь». В юниорской возрастной категории спортсменка, выступающая в тройном прыжке, завоевала титулы чемпионки Беларуси 2016 года, чемпионки Европы 2017 года.

«На церемонии награждения чемпионата Европы 2017 года Виолетта Скворцова, несмотря на угрозу санкций, покинула пьедестал почета в знак протеста против исполнения гимна другой страны вместо государственного гимна Республики Беларусь. Видеоролик с поступком спортсменки собрал на канале YouTube 8,3 млн. просмотров и 17 тыс. комментариев», — отмечается в релизе.

Премия «Белорусский спортивный Олимп» была учреждена в 2003 году в размере 350 базовых величин (сейчас это 8.575 рублей). Ее первым обладателем стал председатель Паралимпийского комитета Олег Шепель. Последние годы Лукашенко делит премию между тремя лауреатами.