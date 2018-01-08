Фотофакт. В пустыне Сахара выпал снег

В последние несколько недель только и появляются сообщения о сильных морозах и снегопадах, которые накрыли западное полушарие — для многих жителей, расположенных там стран, снег является диковинкой.

И вот новое сообщение о снеге там, где его, по идее, быть не должно. Зарубежные СМИ пишут, что снег выпал в пустыне Сахара.

Так, в частности, снежный покров был замечен в районе Айн-Сефра (Алжир).

Специалисты отмечают, что это лишь четвертый случай за последние 37 лет.

Фото tsa-algerie.com