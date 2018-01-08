В Брестской области 10 активистов ОГП собираются бороться за депутатские мандаты

/ Выборы
Просмотров: 404 Комментариев: 0

В Брестской области 10 активистов Объединенной гражданской партии подали документы на регистрацию кандидатами в депутаты местных советов.

Как сообщил БелаПАН исполняющий обязанности председателя областной структуры ОГП Владимир Вуек, по четыре партийца баллотируются в Брестский областной совет и Брестский горсовет, по одному — в Барановичский горсовет и Брестский районный совет.

Восемь активистов выдвинуты от партии, остальные — путем сбора подписей и от партии.

«Один из наших выдвиженцев, если он будет зарегистрирован кандидатом в депутаты, намерен сосредоточить свою агитационную кампанию на строительстве под Брестом аккумуляторного завода, — сказал Вуек. — Мы поддерживаем начатый в регионе сбор подписей против строительства этого предприятия. По нашему мнению, аккумуляторный завод — угроза здоровью людей».

Местные выборы состоятся 18 февраля.


Сюжет: Местные выборы-2018

Другие материалы на эту тему:
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Тэги: местные выборы-2018 ОГП Персона: Владимир Вуек Город: Брест

Обсудим?

Правила форума Форум Все комментарии в ленте (0)
  • лучше бы эти деньги что выделены на выборы перевели на экономику беларуссий перевод денег еще не один депутат не кому не помог-набивают свой корманы
  • лучше бы эти деньги что выделены на выборы перевели на экономику беларуссий перевод денег еще не один депутат не кому не помог-набивают свой корманы
  • Лидер ОГП уже один раз выбрал. РАДУЙТЕСЬ !!!