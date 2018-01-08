В Брестской области 10 активистов ОГП собираются бороться за депутатские мандаты

В Брестской области 10 активистов Объединенной гражданской партии подали документы на регистрацию кандидатами в депутаты местных советов.

Как сообщил БелаПАН исполняющий обязанности председателя областной структуры ОГП Владимир Вуек, по четыре партийца баллотируются в Брестский областной совет и Брестский горсовет, по одному — в Барановичский горсовет и Брестский районный совет.

Восемь активистов выдвинуты от партии, остальные — путем сбора подписей и от партии.

«Один из наших выдвиженцев, если он будет зарегистрирован кандидатом в депутаты, намерен сосредоточить свою агитационную кампанию на строительстве под Брестом аккумуляторного завода, — сказал Вуек. — Мы поддерживаем начатый в регионе сбор подписей против строительства этого предприятия. По нашему мнению, аккумуляторный завод — угроза здоровью людей».

Местные выборы состоятся 18 февраля.