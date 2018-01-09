Трампа уберегут от психиатрической экспертизы

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Врач-психиатр не будет осматривать 45-го президента США Дональда Трампа во время традиционного ежегодного медосмотра.

Трампа уберегут от психиатрической экспертизы

Фото pixabay.com

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Хоган Гидли на вопрос, включен ли психиатр в программу медосмотра, коротко ответил: «Нет».

Политические противники Трампа регулярно заявляют, что президент психически нестабилен и потому неспособен быть главой государства, напоминает РИА «Новости». Периодически оппозиция приводит мнения разных психиатров, хотя правила Американской психиатрической ассоциации запрещают специалистам выносить профессиональное суждение об общественных деятелях, если эти специалисты не осматривали данного человека лично.


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Тэги: США психиатрическая экспертиза Персона: Дональд Трамп Хоган Гидли

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