Фотофакт. В Витебске пересматривают дело Ольги Степановой, потерявшей ребенка во время домашних родов

Витебский областной суд 9 января приступил к пересмотру уголовного дела в отношении Ольги Степановой, потерявшей ребенка во время домашних родов в начале прошлого года. Процесс проходит в закрытом режиме. Обвиняемой — жительницы Витебска 1986 года рождения — в суде нет.

Ольге Степановой инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 144 УК (причинение смерти по неосторожности).

Как ранее сообщали следственные органы, вечером 17 февраля 2017 года женщина родила дома в Витебске жизнеспособную девочку, которая захлебнулась околоплодными водами.

В больнице ребенка могли спасти, но за медицинской помощью мать обратилась слишком поздно. Реанимационные мероприятия, которые самостоятельно проводила женщина, оказались неквалифицированными и лишь усугубили состояние ребенка.

После того как роженица поняла, что самой ей не справиться, она попросила мать вызвать скорую. Прибывшая бригада скорой медпомощи, осмотрев новорожденную, приняла решение незамедлительно везти ее в реанимацию. Девочку пытались спасти, но ребенок скончался.

С 6 мая женщина находилась в следственном изоляторе Витебска, на похороны младшей дочери ее не отпустили.

7 сентября суд Железнодорожного района Витебска признал Степанову виновной в причинении смерти по неосторожности и приговорил к шести месяцам лишения свободы с отбытием наказания в колонии в условиях поселения. +

Но затем изменил наказание на подписку о невыезде при надлежащем поведении. В случае ненадлежащего поведения женщину могли отправить в колонию-поселение на два месяца, поскольку до этого она четыре месяца провела под стражей.

Женщина и ее адвокат обжаловали приговор районного суда в областном суде. Позиция защиты заключалась в том, что роды не были организованы как домашние — они были скоротечными, поэтому женщина не успела вызвать скорую медицинскую помощь до родов, а после рождения ребенка скорая приехала слишком поздно, и медицинская помощь не была оказана в полном объеме.

3 ноября Витебский областной суд отменил обвинительный приговор, вынесенный судом Железнодорожного района, и принял дело к своему производству.

Фото Сергея Серебро