Фотофакт. В Витебске пересматривают дело Ольги Степановой, потерявшей ребенка во время домашних родов

/ Общество
Просмотров: 111 Комментариев: 0

Витебский областной суд 9 января приступил к пересмотру уголовного дела в отношении Ольги Степановой, потерявшей ребенка во время домашних родов в начале прошлого года. Процесс проходит в закрытом режиме. Обвиняемой — жительницы Витебска 1986 года рождения — в суде нет.


Женщину, у которой умер ребенок при домашних родах, осудили, но пока освободили

Ольге Степановой инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 144 УК (причинение смерти по неосторожности).

Как ранее сообщали следственные органы, вечером 17 февраля 2017 года женщина родила дома в Витебске жизнеспособную девочку, которая захлебнулась околоплодными водами.

В больнице ребенка могли спасти, но за медицинской помощью мать обратилась слишком поздно. Реанимационные мероприятия, которые самостоятельно проводила женщина, оказались неквалифицированными и лишь усугубили состояние ребенка.


«На Ольгу давят». Суд над женщиной, ребенок которой умер при родах дома, закрыли

После того как роженица поняла, что самой ей не справиться, она попросила мать вызвать скорую. Прибывшая бригада скорой медпомощи, осмотрев новорожденную, приняла решение незамедлительно везти ее в реанимацию. Девочку пытались спасти, но ребенок скончался.

С 6 мая женщина находилась в следственном изоляторе Витебска, на похороны младшей дочери ее не отпустили.

7 сентября суд Железнодорожного района Витебска признал Степанову виновной в причинении смерти по неосторожности и приговорил к шести месяцам лишения свободы с отбытием наказания в колонии в условиях поселения. +


Отменен приговор Ольге Степановой, у которой при домашних родах умер ребенок

Но затем изменил наказание на подписку о невыезде при надлежащем поведении. В случае ненадлежащего поведения женщину могли отправить в колонию-поселение на два месяца, поскольку до этого она четыре месяца провела под стражей.

Женщина и ее адвокат обжаловали приговор районного суда в областном суде. Позиция защиты заключалась в том, что роды не были организованы как домашние — они были скоротечными, поэтому женщина не успела вызвать скорую медицинскую помощь до родов, а после рождения ребенка скорая приехала слишком поздно, и медицинская помощь не была оказана в полном объеме.

3 ноября Витебский областной суд отменил обвинительный приговор, вынесенный судом Железнодорожного района, и принял дело к своему производству.

 

 

Фото Сергея Серебро


Другие материалы на эту тему:

Оценка: 
Нет оценок
Тэги: домашние роды Персона: Ольга Степанова Город: Витебск

Обсудим?

Правила форума Форум Все комментарии в ленте (0)