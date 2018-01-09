Милиция ведет розыск мужчины, облившего в Ошмянах дизтопливом оператора АЗС
Просмотров: 15 Комментариев: 0
Уголовное дело по факту хулиганства возбуждено в Ошмянах в отношении неизвестного мужчины, разыскиваемого милицией.
Как сообщили в УВД Гродненского облисполкома, накануне Нового года в темное время некий мужчина облил на улице райцентра дизельным топливом 47-летнюю местную жительницу и убежал, не предприняв никаких других действий.
Женщина обратилась в милицию с заявлением. Она работает оператором на автозаправочной станции.
Сама женщина в ходе инцидента не пострадала, испорченной оказалась только куртка, пишет БелаПАН.
Обсудим?