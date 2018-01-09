За новогоднюю неделю на Могилевщине погибли 44 человека

В период новогодних праздников (с 31 декабря по 7 января) в Могилевской области от воздействия внешних факторов погибли 44 человека: 28 из них — по причине несчастных случаев, 12 — покончили жизнь самоубийством, двое — погибли в ДТП, один — стал жертвой убийства, смерть еще одного наступила в результате пожара. Такую статистику приводит сайт УВД Могилевского облисполкома.

«Анализ этих фактов показал, что в подавляющем большинстве случаев на момент гибели от внешних факторов граждане находились в состоянии алкогольного опьянения либо ранее злоупотребляли спиртными напитками. Более того, именно употребление алкоголя способствовало совершению преступлений, в результате которых погибли или пострадали некоторые из них», — цитирует сайт начальника областного управления охраны правопорядка и профилактики Павла Смирнова.

Он отметил, что в минувшем году сотрудники органов внутренних дел повысили эффективность работы по противодействию нарушениям антиалкогольного законодательства, пишет БелаПАН.

Изъято на 34,2% больше (с 75.065 до 114.228 литров) алкогольных напитков и спиртосодержащих жидкостей, в том числе с 25.490 до 76.715 литров — фальсифицированных алкогольных напитков. Количество смертей граждан от отравления суррогатами алкоголя уменьшилось с 21 до 19.

На учет к врачам-наркологам участковыми инспекторами поставлено 4.489 граждан, злоупотребляющих спиртными напитками, в том числе 1.205 женщин. Судами области к изоляции в условиях ЛТП приговорено 1.226 человек.

В настоящее время на профилактическом учете в милиции состоит 8.639 граждан, из которых 7.132 привлечены к административной ответственности за правонарушения, совершенные в состоянии алкогольного опьянения, 1.507 — за правонарушения, совершенные повторно в течение года в сфере семейно-бытовых отношений.

«С начала 2018 года в органы внутренних дел уже поступило 390 сообщений о фактах насилия в семье, по которым 326 лиц привлечены к административной ответственности по ч. 2 ст. 9.1 (нанесение побоев, не повлекшее причинения телесных повреждений, родственнику или члену семьи) КоАП, возбуждено четыре уголовных дела по факту причинения тяжких телесных повреждений», — сообщил Смирнов.