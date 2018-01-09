МТС больше не предоставляет услуги «Отправка SMS с веб-сайта»

Крупнейший по числу абонентов сотовый оператор в Беларуси «Мобильные ТелеСистемы» 1 января 2018 года прекратил предоставление услуги «Отправка SMS с веб-сайта».

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Как пояснили БелаПАН в пресс-службе компании «МТС», это обусловлено снижением востребованности данной услуги у абонентов.

«С 1 января 2018 года услуга «Отправка SMS с веб-сайта», действительно, не предоставляется. Информация об этом опубликована на сайте мобильного оператора. Такое решение обусловлено значительным снижением популярности SMS-сообщений: все чаще абоненты предпочитают интернет-мессенджеры и, традиционно, звонки. К примеру, только за последний год спрос на услугу «Отправка SMS с веб-сайта МТС» снизился более чем в 30 раз», — прокомментировали в компании.

Для того чтобы абонент смог получать SMS-сообщения с сайта, ему необходимо было подключить услугу «Получение SMS с сайта». Данная услуга периодической оплаты не имела, добавление/удаление услуги производилось бесплатно. Для абонента «МТС» прием SMS-сообщения с сайта осуществлялся бесплатно.

Белорусско-российское СООО «Мобильные ТелеСистемы» — крупнейший по числу абонентов оператор в Беларуси с количеством пользователей более 5,3 млн.