В МИД Беларуси подтвердили гибель в Германии белорусского дальнобойщика

Внешнеполитическое ведомство Беларуси подтвердило гибель водителя, который попал в смертельное ДТП под Ганновером.

По словам официального представителя МИД Дмитрия Мирончика, в аварии на трассе в Германии действительно погиб гражданин Беларуси.

Он отметил, что белорусские дипломаты поддерживают связь с немецкими правоохранителями и работодателями погибшего, пишет БЕЛТА.

Напомним, ДТП произошло в понедельник, восьмого января, на трассе А2.