В МИД Беларуси подтвердили гибель в Германии белорусского дальнобойщика
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Внешнеполитическое ведомство Беларуси подтвердило гибель водителя, который попал в смертельное ДТП под Ганновером.
По словам официального представителя МИД Дмитрия Мирончика, в аварии на трассе в Германии действительно погиб гражданин Беларуси.
Он отметил, что белорусские дипломаты поддерживают связь с немецкими правоохранителями и работодателями погибшего, пишет БЕЛТА.
Напомним, ДТП произошло в понедельник, восьмого января, на трассе А2.
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