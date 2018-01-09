В МИД Беларуси подтвердили гибель в Германии белорусского дальнобойщика

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Внешнеполитическое ведомство Беларуси подтвердило гибель водителя, который попал в смертельное ДТП под Ганновером.

В Германии в ДТП погиб белорусский дальнобойщик

По словам официального представителя МИД Дмитрия Мирончика, в аварии на трассе в Германии действительно погиб гражданин Беларуси.

Он отметил, что белорусские дипломаты поддерживают связь с немецкими правоохранителями и работодателями погибшего, пишет БЕЛТА.

Напомним, ДТП произошло в понедельник, восьмого января, на трассе А2.


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Тэги: Германия ДТП Персона: Дмитрий Мирончик Город: Ганновер

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