Видеофакт. В США аллигаторы вмерзли в лед из-за аномальных холодов

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В США из-за аномально холодной погоды в парке Шалот Ривер в Северной Каролине аллигаторы вмерзли в лед. Об этом сообщает gazeta.ru со ссылкой на страницу парка развлечений в фейсбуке.

В парке из-за минусовых температур замерзли водоемы вместе с животными в них.

Аллигаторы вмерзли в лед, оставив только кончики морды на поверхности для дыхания. Как пояснили сотрудники парка, аллигаторы так адаптируются к необычным условиями: когда температура поднимется, они «оттают» и оживут.

Восточное побережье Северной Америки страдает холодного циклона, из-за непогоды погибли 26 человек.

Фото и видео: Shallotte River Swamp Park/YouTube.com


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Тэги: аномальные холода животные аллигаторы Город: Шалот Ривер

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