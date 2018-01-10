Назарбаев: у Казахстана есть исторический шанс для вхождения в число 30 ведущих стран мира

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 9 января выступил в телеэфире с ежегодным посланием к народу. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Назарбаев заявил, что «человечество вступает в эпоху новой промышленной революции и это является историческим шансом для ускоренного вхождения Казахстана в число 30-ти наиболее развитых стран мира».

По его словам, в ближайшей перспективе необходимо реализовать 10 основных задач. Среди них – внедрение новых промышленных технологий, улучшение эффективности использования ресурсного потенциала, перезагрузка финансового сектора; борьба с коррупцией и улучшение качества человеческого капитала.

Также президент Казахстана анонсировал повышение базовых пенсий в 1,8 раза с учетом стажа работы, а также рост зарплат учителей на 30–50%, но лишь для тех, кто пройдет обучение по новым программам.

77-летний Назарбаев бессменно руководит Казахстаном с 1989 года.