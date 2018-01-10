На 82 году умер российский артист Михаил Державин

Народный артист России Михаил Державин умер в возрасте 81 года. О смерти сообщается на официальной странице Театра сатиры в «Фейсбуке».

Фото со страницы театра в «Фейсбуке»

Державин скончался «после продолжительной тяжелой болезни», говорится в сообщении. Дата прощания и место похорон Державина будут объявлены позднее.

Информацию о смерти артиста подтвердила РБК жена Державина Роксана Бабаян. «Да, это действительно так», — сказала она, не уточнив причину кончины.

Михаил Державин вырос с доме на улице Вахтангова, в соседнем подъезде которого располагается знаменитая «Щука» — Театральный институт имени Бориса Щукина при театре имени Вахтангова. Державин закончил это училище в 1959 году, после чего работал в ​Московском театре им. Ленинского комсомола, в Театр на Малой Бронной, но большую часть своей жизни — с 1968 года — трудился в Московском театре сатиры, в котором сыграл около 40 ролей.

Всесоюзную славу принесла актеру роль пана Ведущего в телевизионной юмористической передаче «Кабачок 13 стульев», которая выходила на экраны страны с 1967 по 1980 год.

Особой любовью зрителей были отмечены эстрадные номера, в которых Державин выступал со своим многолетним партнером и другом Александром Ширвиндтом.

Державин не часто появлялся на киноэкране, всего он сыграл около 30 ролей, в основном комедийных. Самым популярными его киноработами стали роли в фильмах «Трое в лодке, не считая собаки» (1979 год, партнерами Державина в этом фильме были Александр Ширвиндт и Андрей Миронов), «Зимний вечер в Гаграх», «Бабник», «Настоящий мужчина», «Импотент», «Старые клячи».

Державин является кавалером орденов «За заслуги перед Отечеством» III и IV степени, а также ордена Дружбы и ордена Почета.