Все три белорусских экипажа столкнулись с техническими проблемами на четвертом этапе «Дакара-2018»

Белорусские экипажи с переменным успехом завершили четвертый этап ралли-рейда «Дакар».

МАЗ Алексея Вишневского из-за пробитого поддона с маслом потерял несколько часов на трассе, зато экипаж Сергея Вязовича после замены надувного патрубка сумел ускориться и закрепиться в тройке сильнейших в общем зачете.

Четвертый этап включал в себя спецучасток длиной 330 км, который оказался сложным как для гонщиков, так и для техники. Крутые каньоны и множество дюн проверили мастерство пилотов, тогда как запутанный маршрут потребовал от штурманов предельной сосредоточенности.

Вдобавок практически все экипажи столкнулись с техническими проблемами на трассе. Трудности не обошли стороной и белорусскую команду.

«Буквально через километр от старта у МАЗа Сергея Вязовича сорвало надувной патрубок. Когда начали его менять, заметили, что и второй патрубок начинает надрываться. Подъехал экипаж Александра Василевского, который помог в ремонте, — пояснили в компании velcom, обеспечившей команде бесплатную мобильную связь. — После этого лидер команды принялся нагонять соперников. В результате в генеральной классификации потеря времени оказалось небольшой, особенно с учетом того, что со схожими проблемами столкнулись и другие экипажи».

В результате Сергей Вязович был на финише восьмым, потратив на спецучастке 6 часов 3 минуты. Победителем этапа стал лидирующий в ралли Эдуард Николаев из «КАМАЗ-Мастера», которому белорусы уступили 1 час 28 минут. В общем зачете МАЗ закрепился в тройке сильнейших с отставанием в 2 часа 22 минуты.

Серьезные проблемы возникли у экипажа Алексея Вишневского. Когда он съезжал с обрыва, то пробил поддон, из которого начало вытекать масло. Ехавший позади Сергей Вязович передал ему необходимые материалы. Однако ремонт затянулся, и организаторы не пустили 518-й экипаж на последний 26-километровый участок, из-за чего тот не взял 12 точек, за что рискует получить временной штраф.

Финишировал экипаж Вишневского на 17-й строчке. Его время — 9 часов 21 минута, а отставание — 4 часа 45 минут. В общем зачете экипаж пока занимает 12-ю строчку, проигрывая лидеру гонки 5 часов 38 минут.

Александр Василевский преодолел спецучасток более размеренно, разве что не смог подняться на несколько дюн, пробил колесо и заблудился вокруг одной контрольной точки. Экипаж показал 14-е время — 7 часов 46 минут, что на 3 часа 11 минут хуже лучшего результата. Такую же позицию он занимает и турнирной таблице, проигрывая камазовскому экипажу 9 часов 9 минут.

Пятый этап пройдет между перуанскими городами Сан-Хуан де Маркона и Арекипа. Гонщикам подготовили 266-километровый спецучасток с бескрайними песками и огромными дюнами.