Эксперт-лингвист, дававшая заключения по текстам обвиняемых авторов Регнума, уволена с работы

В Минском городском суде на процессе по делу белорусских авторов Регнума 10 января проходит допрос эксперта-лингвиста Аллы Кирдун, дававшей летом прошлого года заключения по текстам обвиняемых будучи в должности начальника отдела Научно-практического центра Государственного комитета судебных экспертиз Беларуси.

В среду в суде выяснилось, что Кирдун накануне была уволена с работы. По неофициальной информации, то же самое произошло и с экспертом Алесей Андреевой. Ее в суде допрашивали 9 января. Кирдун планировали допросить 8 января, но она отсутствовала, сославшись на болезнь, пишет БелаПАН.

В суде Алла Кирдун заявила, что поддерживает заключение комплексной психолого-лингвистичееской экспертизы публицистических текстов троих обвиняемых (отчет от 7 июля 2017 года на 195 страницах) и не знакома с имеющимися в деле выводами неофициальных, но авторитетных экспертов, в том числе из Белорусского государственного университета, из России и Латвии, которые не нашли в материалах авторов российских информресурсов признаков возбуждения расовой, национальной, религиозной розни, унижения национального достоинства белорусов. Эти выводы прямо противоположны выводам Госкомитета судебных экспертиз.

Вопросы эксперту начали задавать защитники обвиняемых по конкретным заключениям экспертизы на основании текстов статей. На процессе иногда складывалось впечатление, что стороны друг друга не понимают, оперируют научными терминами, эксперт периодически уходит в теорию, не давая прямых ответов на поставленные вопросы.

Из ее слов порой следовало, что тот или иной категоричный вывод, негативный для оценки работы обвиняемого, сделан на основе всего текста, а не того, что было конкретно написано в конкретном абзаце. С такой интерпретацией статей защита не согласна.

Напомним, выводы экспертов ГКСЭ появились только в июле 2017 года, более чем через полгода после заключения фигурантов под стражу.

На скамье подсудимых — преподаватель БГУИР Юрий Павловец (публиковался под псевдонимами Павел Юринцев и Николай Радов), сторож из Бреста Дмитрий Алимкин (псевдоним Алла Бронь) и главный редактор журнала «Новая экономика» минчанин Сергей Шиптенко (псевдоним Артур Григорьев).

Все трое были задержаны в декабре 2016 года и обвиняются по ч. 3 ст. 130 УК (разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни, совершенное группой лиц). Кроме того, Павловцу и Шиптенко предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 233 УК (незаконная предпринимательская деятельность).