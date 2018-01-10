Гендиректор Светлогорского ЦКК: неприятный запах от завода устраняется

Неприятный запах от Светлогорского целлюлозно-картонного комбината устраняется. Об этом, как сообщила пресс-служба концерна «Беллесбумпром», 10 января в Минске доложил генеральный директор ОАО Юрий Крук председателю концерна Юрию Назарову.

Крук остановился на экологическом вопросе, который получил широкий общественный резонанс. Он сообщил, что ни одна из взятых на анализ проб воздуха и воды не показала превышения предельно допустимых норм (концентраций) выброса загрязняющих веществ. Руководитель завода также отметил, что сегодня в населенном пункте Якимова Слобода проходит встреча представителей предприятия и государственных органов с населением. Жителям доводится вся необходимая информация о результатах исследований воздуха и воды вблизи населенного пункта и проводимых на предприятии работах, передает БелаПАН.

Председатель концерна поручил генеральному директору держать ситуацию на постоянном контроле и в оперативном порядке информировать концерн.

Ранее в концерне заявили, что соблюдение экологических требований при проведении пробного производства на заводе сульфатной беленой целлюлозы «находится под строгим контролем руководства предприятия и соответствующих служб». Заборы воздуха для контроля осуществляются каждые четыре часа, и замеры не показывают превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ.

Как ранее писали Naviny.by, в деревне Якимова Слобода под Светлогорском 25 декабря прошел стихийный митинг против завода беленой целлюлозы, построенного китайцами на базе целлюлозно-картонного комбината. Завод еще не введен в эксплуатацию, но его работа в тестовом режиме уже возмутила сельчан и жителей райцентра.

«Вонь стоит такая, что невозможно дышать. Люди жалуются в санстанцию, экологию и органы власти, но им твердят, что все в порядке. Терпение уже лопнуло, и жители Якимовой Слободы собрались на митинг», — рассказывала правозащитница Алена Маслюкова, которая присутствовала на собрании сельчан. Граждане возмущались, что соседство завода превратило их деревню в «долину смерти», заявляли, что они опасаются за жизни детей, что у них обостряются хронические заболевания, к примеру астма. Особенно людей беспокоит острый отвратительный химический запах, который распространяется от завода. На стихийном митинге они собирали подписи под обращениями к властям — местным и областным, в экологические службы, Генеральную прокуратуру и Администрацию президента. На зловоние жаловались и жители Светлогорска.