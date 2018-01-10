Компания, строящая аккумуляторный завод под Брестом, заявляет о соблюдении всех экологических норм

Завод аккумуляторных батарей под Брестом возводится с соблюдением всех экологических норм. Об этом заявил Сергей Мельникович, директор компании «АйПауэр», которая занимается строительством предприятия, комментируя БелаПАН протестные мероприятия, проводимые местными жителями.

6 января акция против строительства аккумуляторного завода прошла в центре Бреста на пешеходной улице Советской. Жители города и близлежащих деревень считают, что этот завод угрожает их здоровью и ухудшит экологическую обстановку.

По словам одного из участников акции протеста блогера Сергея Петрухина, обращение с подписями будет направлено в Администрацию президента, Палату представителей, Брестский облисполком и областной совет депутатов.

«Подписанты будут добиваться приостановления строительства аккумуляторного завода», — заявил Петрухин.

По его словам, о строительстве завода в четырех километрах от Бреста «люди узнали из СМИ только в конце декабря 2017 года, хотя решение о строительстве было принято давно, а общественные обсуждения фактически не проводились».

Петрухин отметил, что уведомление об общественных обсуждениях было напечатано в декабре 2016 года в брестской районной газете «Заря над Бугом», «которую мало кто читает».

Директор «АйПауэр» Сергей Мельникович говорит, что понимает обеспокоенность местных жителей вопросом о том, как работа предприятия скажется на экологической обстановке в регионе.

«Это беспокойство понятно, ведь его порождает недостаток информации», — отметил Мельникович.

Он пояснил, что строительство завода в конце декабря 2016 года согласовал Брестский зональный центр гигиены и эпидемиологии, а Республиканский центр государственной экологической экспертизы и повышения квалификации руководящих работников и специалистов Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды проводил государственную экологическую экспертизу проектной документации.

По словам Мельниковича, экспертизой установлено, что проект завода соответствует требованиям законодательства в области охраны атмосферного воздуха, водного законодательства, законодательства об охране и использовании растительного мира, законодательства о недрах, земельного законодательства, законодательства в области обращения с отходами, в области государственной экологической экспертизы, стратегической экологической оценки, оценки воздействия на окружающую среду.

Положительное решение о строительстве завода было выдано Брестским райисполкомом, СЭЗ «Брест» и Госстройнадзором, отметил руководитель «АйПауэр».

На заводе будет налажен полный цикл производства свинцово-кислотных аккумуляторных батарей.

Директор компании отметил, что базовая санитарно-защитная зона для данного производства составляет 500 метров. Завод ООО «АйПауэр» будет располагаться на расстоянии 771 м от ближайшего поселения — западной окраины населенного пункта Хабы. Остальные населенные пункты располагаются дальше 1 км.

По словам Мельниковича, для минимизации воздействия на окружающую среду свинца на всех источниках выброса устанавливаются рукавные фильтры со степенью очистки 99,98%, для минимизации воздействия серной кислоты — скрубберы со степенью очистки 96-98%. Остатки свинцовой пыли, которая задерживается на фильтрах, будут собираться и храниться в специальных закрытых контейнерах.

Запланировано проведение регулярных локальных мониторингов состояния атмосферного воздуха, сточных вод и почвы по установленному графику. Результаты будут подаваться в органы Минприроды.

Комментируя слух о том, что на заводе будут использоваться устаревшие технологии из Китая, Мельникович заявил, что «завод будет оснащен самым современным роботизированным технологическим оборудованием европейского и корейского производства».