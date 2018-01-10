Лукашенко определился с законопроектами, которые внесет в парламент

Александр Лукашенко указом № 9 от 10 января утвердил план подготовки законопроектов на 2018 год, сообщает пресс-служба президента.

В соответствии с планом будут подготовлены и внесены в Палату представителей Национального собрания 39 проектов законов, шесть из которых являются принципиально новыми, пишет БелаПАН.

«Это проекты законов «О платежных услугах в Республике Беларусь», «О персональных данных», «Об электроэнергетике», «О радиационной безопасности», «Об охране и использовании болот (торфяников)» и «О судебно-экспертной деятельности», — отметили в пресс-службе.

Пять законопроектов составляют так называемый бюджетный пакет. В их числе проект закона «О республиканском бюджете на 2019 год».

Остальные законопроекты предусматривают корректировку действующего законодательства. Планируется внесение изменений в ряд кодексов, а также в законы «Об охране труда», «О трансплантации органов и тканей человека», «О хозяйственных обществах», «О географических указаниях», «Об аудиторской деятельности», «О дорожном движении», «О рекламе», «О естественных монополиях», «О государственной инновационной политике и инновационной деятельности в Республике Беларусь», «О государственной службе в Республике Беларусь» и другие.

Кроме того, в 2018 году планируется подготовить и внести на согласование Лукашенко две концепции проектов законов — «О государственных организациях и хозяйственных обществах с участием государства» и «О предупреждении насилия в семье».