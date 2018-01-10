Украинец ALEKSEEV представил песню для «Евровидения-2018», с которой хочет выступить за Беларусь

/ Культура
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Украинский исполнитель ALEKSEEV, который хочет выступить на песенном конкурсе «Евровидение-2018» за Беларусь, представил композицию для белорусского национального отбора.

Сингл на английском языке называется Forever. Музыку и слова написали Кирилл Павлов и Евгений Матюшенко.

Как отмечается, ALEKSEEV – достаточно популярный певец в странах восточной Европы. Он обладает более 20 наградами в области музыки в разных странах.

Его сингл «Пьяное солнце» более трех недель держался на первой строчке iTunes и единственный из русскоязычных попал топ-100 мирового Shazam.


Сюжет: «Евровидение-2018»

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Тэги: Евровидение-2018 Персона: ALEKSEEV Кирилл Павлов Евгений Матюшенко

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  • Alekseev это шанс для Белоруссии занять лидирующее место на Евровидении