Украинец ALEKSEEV представил песню для «Евровидения-2018», с которой хочет выступить за Беларусь

Украинский исполнитель ALEKSEEV, который хочет выступить на песенном конкурсе «Евровидение-2018» за Беларусь, представил композицию для белорусского национального отбора.

Сингл на английском языке называется Forever. Музыку и слова написали Кирилл Павлов и Евгений Матюшенко.

Как отмечается, ALEKSEEV – достаточно популярный певец в странах восточной Европы. Он обладает более 20 наградами в области музыки в разных странах.

Его сингл «Пьяное солнце» более трех недель держался на первой строчке iTunes и единственный из русскоязычных попал топ-100 мирового Shazam.