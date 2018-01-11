Ночью в Борисовском районе на пожаре погибли пять человек
Просмотров: 1332 Комментариев: 0
В ночь на 11 января на пожаре в жилом доме в деревне Стайки погибли пять человек, сообщает Минское областное управление МЧС.
Фото Минского областного управления МЧС
Сообщение о пожаре поступило спасателям в 2 часа ночи.
Погибшими оказались 49-летний хозяин дома и четверо его гостей в возрасте 56, 34, 30 и 29 лет.
Как рассказала БЕЛТА официальный представитель Минского областного управления МЧС Анастасия Швайбович, деревянный дом горел открытым пламенем.
Причина возгорания устанавливается.
Обсудим?