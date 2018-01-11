Ночью в Борисовском районе на пожаре погибли пять человек

В ночь на 11 января на пожаре в жилом доме в деревне Стайки погибли пять человек, сообщает Минское областное управление МЧС.

Фото Минского областного управления МЧС

Сообщение о пожаре поступило спасателям в 2 часа ночи.

Погибшими оказались 49-летний хозяин дома и четверо его гостей в возрасте 56, 34, 30 и 29 лет.

Как рассказала БЕЛТА официальный представитель Минского областного управления МЧС Анастасия Швайбович, деревянный дом горел открытым пламенем.

Причина возгорания устанавливается.