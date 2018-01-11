Экс-фигуранта «дела патриотов» Андрея Белявского судят за хранение патрона

В суде Ленинского района Минска 11 января началось рассмотрение уголовного дела бывшего фигуранта «дела патриотов» Андрея Белявского, который обвиняется в хранении патрона. Процесс ведет судья Марина Запасник. В здании суда дежурят сотрудники милиции в штатском.

Согласно ч. 2 cт. 295 Уголовного кодекса Белявскому грозит наказание в виде исправительных работ сроком до двух лет, арест до трех месяцев, ограничение свободы до пяти лет, лишение свободы до семи лет с конфискацией или без конфискации имущества.

Художник-дизайнер из Минска Андрей Белявский был задержан 28 марта 2017 года и обвинен по ч. 3 ст. 293 УК (обучение и подготовка к участию в массовых беспорядках). 2 июня отпущен из СИЗО КГБ под подписку о невыезде. В том же месяце дело о подготовке массовых беспорядков, заведенное в преддверии Дня Воли 25 марта, было прекращено, а второе возбужденное уголовное дело (о создании незаконного вооруженного формирования) — передано из КГБ в Следственный комитет.

27 ноября СК закрыл дело о вооруженном формировании в связи с тем, что, как было установлено, действия фигурантов не были направлены на насильственное изменение конституционного строя.

В начале декабря в отношении Белявского заведено новое уголовное дело — по факту найденного у него при задержании патрона, передает БелаПАН.