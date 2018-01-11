В Минске пропал десятилетний мальчик

В Минске пропал десятилетний Даниил Соколовский, сообщает БелаПАН со ссылкой на поисково-спасательный отряд «Ангел».

Мальчик живет на улице Балтийской. 10 января около 15:00 Даниил ушел из школы № 24 (ул. Прушинских, 48) в неизвестном направлении и домой не вернулся. До настоящего времени о его местонахождении ничего не известно.

Ранее мальчик уходил из дома, во всех случаях находили в торговых центрах. Даниил пояснял, что любит смотреть на витрины.

Приметы: рост 155 см., среднего телосложения, глаза карие, волос темно-русый, короткий.

Был одет: коричневая шапка вязаная с белым рисунком, шарф белого цвета, куртка темно-серого цвета болоньевая ниже пояса с капюшоном, брюки синего цвета, болоньевые сапоги синего цвета с полосами белого и красного цвета.

При себе имел рюкзак светло-коричневого цвета, мобильный телефон Explay в корпусе черного цвета.