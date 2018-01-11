Специалисты назвали наиболее популярные слова в белорусских доменах

После падения в 2016 году на фоне негативной экономической ситуации в 2017 году национальная доменная зона возобновила рост и продолжила активно развиваться, сообщили БелаПАН в компании hoster.by, которая является крупнейшим регистратором и техническим администратором национальных доменных зон .BY и .БЕЛ.

Так, по данным hoster.by, если к концу 2016-го байнет сократился почти на 1.700 имен, то в 2017 году было зарегистрировано более 31.000 новых доменов .BY и .БЕЛ. Всего в обеих национальных зонах на сегодняшний день зарегистрировано более 137 тысяч имен. Причем каждый десятый из них — это кириллический .БЕЛ.

«Вопреки ожиданиям скептиков адреса сайтов с поддержкой символов двух национальных алфавитов второй год подряд отвоевывают свою долю рынка», — отмечают специалисты.

Самыми популярными небелорусскими доменами стали .RU, .COM, .NET, .РФ и .ORG. Из новых общих доменов верхнего уровня (New gTLD) в лидерах среди клиентов hoster.by имена в зоне .CLUB. Но такие домены в десятки раз уступают по количеству регистраций национальным.

Как отмечают специалисты hoster.by, заметный тренд последних недель года — волна регистраций доменов .BY, связанных с блокчейн-технологиями и криптовалютами. Их за декабрь в hoster.by зарегистрировано более 90 штук (30 доменных имен со словом сoin, 22 — сrypto, 17 — bitcoin, 9 — mining, 8 — token и 4 — blockchain). Для сравнения: в январе 2017 интерес к таким доменам был нулевым, затем до декабря держался на уровне 5-15 регистраций в месяц.

Тем не менее, по мнению специалистов, настоящим ажиотажем это назвать сложно. К примеру, имена, содержащие remont, в два раза популярнее, чем sex и все «блокчейн-домены» вместе взятые.