ЕГУ предложил Минобразования Литвы заключить соглашение, которое позволило бы университету продолжить работу

Общее собрание соучредителей и Управляющий совет Европейского гуманитарного университета (ЕГУ) направили Министерству образования и науки Литвы официальное предложение о заключении взаимоприемлемого соглашения, которое позволило бы вузу продолжить работу в Вильнюсе. Об этом 11 января рассказал БелаПАН руководитель по коммуникациям и маркетингу ЕГУ Максимас Милта.

Официальное обращение, подписанное председателем Общего собрания соучредителей Хортоном Биби-Сентером, председателем Управляющего совета Пером Карлсеном и исполняющим обязанности ректора профессором Александром Колбаско, включает предложения о порядке выполнения рекомендаций отчета об институциональной оценке.

Милта также отметил, что руководство ЕГУ продолжает сотрудничество с правительством Литвы, которое направлено на урегулирование статуса белорусского университета в изгнании в Вильнюсе.

Как сообщалось, Центр оценки качества высшего образования Литвы дал отрицательную оценку деятельности ЕГУ в 2017 году. Отрицательную оценку получили стратегический менеджмент и научная деятельность вуза, отмечается на сайте центра. Положительно оценены такие аспекты деятельности ЕГУ, как обучение на протяжении всей жизни и влияние на развитие регионов и страны в целом.

Первая институциональная оценка ЕГУ состоялась в 2014 году и имела также отрицательный результат. А согласно литовскому закону об обучении и науке, если вуз дважды получает негативные оценки, министр решает вопрос об отмене разрешения на осуществление им образовательной деятельности.

В настоящее время в ЕГУ проходит конкурс на замещение должности ректора. Студенческое представительство сообщает, что «кандидат, выбранный на должность ректора ЕГУ, принял условия сотрудничества с университетом, но его имя не будет оглашено до завершения процесса аккредитации».

ЕГУ был открыт в Минске в 1992 году. В 2004-м белорусские власти, недовольные самостоятельностью его руководства, закрыли вуз. В 2005 году ЕГУ возобновил работу в Вильнюсе в статусе белорусского университета в изгнании. За 12 лет работы в Вильнюсе выпускниками ЕГУ стали 2.124 человека. В 2017/18 академическом году в ЕГУ обучаются 847 студентов, 95% являются гражданами и резидентами Беларуси.