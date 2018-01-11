ЕС объяснил, почему Украина пока не получит транш в 600 млн евро

Европейский союз в настоящее время изучает вопрос о возможности предоставления Украине финансовой помощи, заявил глава представительства ЕС в Киеве Хьюг Мингарелли.

Фото pixabay.com

По его словам, в ноябре во время саммита Восточного партнерства Петр Порошенко лично обратился к Жан-Клоду Юнкеру с вопросом, возможно ли предоставление Брюсселем новой макрофинансовой помощи Украине.

«Господин Юнкер сказал своим службам, чтобы они провели оценку объема помощи, в которой нуждается Украина с тем, чтобы оценить возможность предоставления такой новой макрофинансовой помощи», — сказал представитель ЕС в эфире Украинского радио.

Он также отметил, что пока Еврокомиссия не может предоставить Украине транш макрофинансовой помощи ЕС в 600 миллионов евро из-за невыполнения Киевом четырех из 21-го условия предоставления такой помощи.