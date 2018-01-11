Вирер выиграла индивидуальную гонку в Рупольдиге, Домрачева — 6-я, Скардино — 7-я

В немецком рупольдинге завершилась женская индивидуальная гонка в рамках 5-го этапа Кубка мира по биатлону.

Победу, пройдя дистанцию без единого промаха, завоевала итальянка Доротея Вирер. На второй и третьей позициях в итоговом протоколе оказались финка Кайса Мякяряйнен (+12,7; 1 промах) и канадка Розанна Кроуфорд (+21,2; 0).

Наши девушки показали следующие результаты:

6. Дарья Домрачева (+1.04,0; 2).

7. Надежда Скардино (+1.04,8; 0).

11. Ирина Кривко (+1.38,0; 1).

35. Динара Алимбекова (+3.35,9; 1).

73. Дарья Юркевич (+5.52,4; 2).

Отметим, что Надежда Скардино завоевала малый Хрустальный глобус в этой дисциплине.

12 января в Рупольдинге пройдет мужская эстафета 4 по 7,5 км. В составе белорусской сборной Максим Воробей, Роман Елётнов, Антон Смольский и Дмитрий Абашев.