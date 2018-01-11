Нарекания на работу врачей и сестер сегодня справедливы, считает представитель Мингорисполкома

Переход на систему врача общей практики позволит докторам реально начать лечить людей, заявила начальник отдела первичной медико-санитарной помощи комитета по здравоохранению Мингорисполкома Людмила Луговец.

Во-первых, по ее словам, врачи уйдут от диспансеризации, часть их обязанностей разделят помощник врача и медсестра, пишет БелаПАН. «Нарекания на работу врачей и сестер сегодня справедливы. Однако каждый пациент — это сложный организм, каждый хочет внимания и теплоты. А с новой системой у них появится возможность уделить больше времени лечению людей», — сказала Луговец.

Расширение полномочий участковых врачей снимет и нагрузку с узких специалистов, отметила представитель Мингорисполкома. «Укомплектованность узкими специалистами с учетом врачей, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, у нас сегодня составляет по оториноларингологии — 50%, по офтальмологии — 50%», — сказала она.

Для того чтобы категории пациентов, нуждающихся в постоянном наблюдении узких специалистов, могли без труда иметь к ним доступ, в Минске планируется создать специализированные районные центры по примеру уже существующих урологических, кардиологических, эндоскопических.

«Не будет, например, 1,5 ставки невролога на поликлинику, которая обслуживает 28 тысяч человек, — пояснила Луговец. — Лучше мы объединим со всего района три-четыре ставки в одном, хорошо оснащенном и оборудованном месте, и в районе будет работать тот же неврологический центр».

Также представитель Мингорисполкома обратила внимание на изменения в работе эндокринологов. «Только благодаря тому, что пациентов с сахарным диабетом II типа передали врачам-терапевтам после их подготовки, нагрузка на одного эндокринолога снизилась с более чем 3 тыс. пациентов три года назад до 600—700 сложных пациентов сейчас», — отметила она.

Главный внештатный терапевт Министерства здравоохранения Александр Вербовиков подчеркнул, что реорганизация поликлиник, которая поэтапно проводится в стране до 2020 года, «не означает только смену шильды с одной должности на другую».

«Измененная система подразумевает современную организацию участковой службы: переоснащение кабинетов врачей общей практики, амбулаторий, сумки-укладки врача, а также модернизация рабочего места», — заверил он.

Главный терапевт Минздрава отметил, что врача общей практики оснастят не только современными электронными тонометрами, переносными электрокардиографами, но и планшетами.

«Планируется закупка планшетов с возможностью считывания штрих-кодов или QR-кодов, чтобы можно было на дому у пациента с помощью его амбулаторной электронной пластиковой карты считать нужную информацию», — сообщил Вербовиков и добавил, что сейчас идет реорганизация нормативно-правовых актов и согласование табеля оснащения кабинета и сумки-укладки с областями.

Он отметил, что сегодня по системе общеврачебной практики уже работают около 40% учреждений республики. При этом стоит отметить, что по плану в городской местности врачи общей практики охватывают только взрослое население, в сельской — и взрослых, и детей.