В Минске перед дипломатами, представителями Всемирного Банка и ЕБРР презентовали «декрет о ПВТ 2.0»

В четверг, 11 января, по приглашению посла Великобритании Фионы Гибб белорусская юридическая фирма «Алейников и партнеры» провела презентацию Декрета № 8 «О развитии цифровой экономики» для представителей иностранного дипломатического корпуса, Всемирного Банка и ЕБРР.

Как отмечается, интерес проявили посол Италии Стефано Бьянки, заместитель посла ФРГ Аня Лютер, глава отделения посольства Финляндии Янне Хейсканен, сотрудник по экономическим вопросам посольства США Питер Слоун.

Кроме дипломатов на встречу пришли глава представительства Всемирного банка Алекс Кремер, глава офиса ЕБРР Алекс Пивоварский, руководитель отдела политики, прессы и информации представительства ЕС Джим Коузенс.

Пристальное внимание было уделено нововведениям, касающимся вопросов регулирования блокчейн-технологий и криптоэкономики, в частности структуре проведения ICO в Беларуси и механизмам защиты инвесторов от scam-проектов, пишет dev.by.