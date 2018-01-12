Видеофакт. Жириновский в эфире «Россия 1» напал на украинского политолога

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Кандидат в президенты России и бессменный председатель ЛДПР Владимир Жириновский вновь оскандалился, показав, что не умеет цивилизованно вести дискуссию с оппонентами.

В эфире программы ток-шоу «60 минут» на телеканале «Россия 1» он просто «вышел из себя» и напал на участника программы из Украины, политолога Вадима Трюхана.

К счастью, воздействие на украинского гостя носило лишь эмоционально-моральное значение. В рукопашную лидер ЛДПР не пошел, хотя и стучал кулаком по стойке-трибуне Трюхана.

 

Два Владимира Вольфовича в одном! #60минут

Публикация от Made In Vladivostok (@popovrtr)


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Тэги: телевидение агрессия Россия-Украина Персона: Владимир Жириновский Вадим Трюхан

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