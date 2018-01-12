Андрея Белявского приговорили за хранение патрона к одному году домашней химии

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Экс-фигурант дела «Белого легиона» Андрей Белявский, обвинявшийся в хранении патрона к автомату Калашникова, приговорен к одному году ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа и без конфискации имущества (т.н. домашняя химия).

Андрея Белявского приговорили за хранение патрона к одному году домашней химии

Как сказано в решении, оглашенном 12 января судом Ленинского района Минска, срок исполнения приговора будет отсчитываться со дня постановки Белявского на учет в исполнительной инспекции.

Напомним, в четверг прокурор Алексей Кисляк запросил для Белявского именно такое наказание.

 


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Тэги: патрон суд Персона: Андрей Белявский Алексей Кизляк

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