Андрея Белявского приговорили за хранение патрона к одному году домашней химии

Экс-фигурант дела «Белого легиона» Андрей Белявский, обвинявшийся в хранении патрона к автомату Калашникова, приговорен к одному году ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа и без конфискации имущества (т.н. домашняя химия).

Как сказано в решении, оглашенном 12 января судом Ленинского района Минска, срок исполнения приговора будет отсчитываться со дня постановки Белявского на учет в исполнительной инспекции.

Напомним, в четверг прокурор Алексей Кисляк запросил для Белявского именно такое наказание.