Лучший из белорусских экипажей на шестом этапе «Дакара-2018» занял седьмое место

Команда «МАЗ-СПОРТавто» относительно благополучно прошла шестой этап ралли-рейда «Дакар-2018». Экипаж Сергея Вязовича на трассе обогнал КАМАЗ Айрата Мардеева и показал на финише седьмое время, сохранив третью позицию в общем зачете.

Шестой этап включал два скоростных участка в разных странах — Перу и Боливии. Впервые на нынешнем «Дакаре» гонщикам пришлось столкнуться с горными отрезками. Вместе с тем первая десятка экипажей проехала маршрут в высоком темпе и с небольшим отставанием друг от друга.

Сергей Вязович провел на трассе 3 часа 28 минут, заняв седьмое место. Победителем этапа стал аргентинец Федерико Виллагра, которому белорусы уступили 6 минут. В «абсолюте» мазовский экипаж занимает третью строчку и проигрывает лидеру гонки — россиянину Эдуарду Николаеву — 2 часа 24 минуты.

Уверенно прошел этап и Алексей Вишневский, который финишировал 12-м. Его время — 3 часа 45 минут, а отставание от победителя — 23 минуты. В общем зачете экипаж находится на 18-й позиции.

Александр Василевский завершил седьмой ралли-заезд на 21-м месте, потратив на маршруте более 5 часов и «отдав» аргентинцу 1 час 45 минут. В генеральной классификации экипаж занимает 15-ю строчку с отставанием в 11 часов 10 минут.

«Оба спецучастка были на высоте 4000 метров над уровнем моря. Сергей Вязович шел в числе первых и обошел экипаж Айрата Мардеева на первом отрезке. При этом сильно не рисковал: важно было удержаться в первой тройке генеральной классификации и не проиграть время экипажам, которые идут следом. Основная задача — удерживать соперников на расстоянии, чтобы чувствовать себя безопасно, — рассказали в компании velcom, которая обеспечивает команду мобильной связью. — Изюминкой этапа стала концовка в темноте по узкой дороге с промоинами. В общем, выдалось довольно опасное приключение».

После шестого этапа гонщиков ожидает день отдыха, который они проведут в Ла-Пасе. Это время можно будет потратить на ремонт автомобилей. Седьмой этап приведет экипажи в боливийский город Уюни. Протяженность спецучастка, который пройдет в горной местности, составит 369 км.