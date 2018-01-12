Водитель, сбивший насмерть школьницу на «зебре» в Червенском районе, получил срок

Суд Червенского района Минской области вынес приговор по уголовному делу по обвинению тридцатилетнего водителя в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 317 УК.

Дело касается смертельного наезда на 8-летнюю школьницу в августе прошлого года.

Как сообщила БелаПАН пресс-секретарь Верховного суда Юлия Ляскова, судом установлено, что 18 августа обвиняемый, управляя автомобилем Toyota, нарушив требования правил дорожного движения, совершил наезд на малолетнюю, причинив девочке тяжкие телесные повреждения, от которых она скончалась на месте ДТП.

Приговором суда обвиняемому назначено наказание в виде лишения свободы на 2 года и 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях поселения с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 5 лет и с взысканием компенсации морального вреда в пользу потерпевших.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован или опротестован в установленном законом порядке.