Стали известны некоторые подробности гибели пилота мотодельтаплана

Следственная группа продолжает работу на месте крушения мотодельтаплана в Ушачском районе, сообщила официальный представитель УСК по Витебской области Светлана Сахарова.

Трагедия произошла в четверг, 11 января, в 16:44.

Уже установлена личность погибшего – это 36-летний ИП из Полоцка. Как отметила Сахарова, мужчина с целью покупки двухместного мотодельтаплана, принадлежащего 26-летнему жителю Полоцка, приехал на недействующую воздушно-посадочную полосу, расположенную вблизи деревни Кублищено Ушачского района для проверки технических характеристик планера.

Во время испытания, он совершил взлет на высоту около 50 метров, пролетел около 1 км и упал на поле между деревнями Лутово и Кублищено.

В качестве специалистов для участия в осмотре места происшествия привлечены сотрудники департамента по авиации Минтранса.

Проверка продолжается.