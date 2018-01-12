Захаров: хоккеист должен отдыхать максимум 12 дней в году

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Главный тренер «Юности» Михаил Захаров в преддверии суперфинала Континентального кубка рассказал о новичках, которые должны были усилить команду.

Говоря о Ногачеве и Скабелке, он отметил, что только игра покажет, пишет «ПБ».

Впрочем, Захаров заявил: «Хотя как они могут усилить, если май-июнь не тренировались? Надоело повторять: хоккеист должен отдыхать максимум двенадцать дней в году. Этому шведы учатся и привыкают с 10-12 лет. Потому и остаются чуть ли не единственными из европейцев, способных противостоять канадцам. Недавний молодежный чемпионат мира это доказал».


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Тэги: ХК Юность хоккей-Беларусь Персона: Михаил Захаров

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