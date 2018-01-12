В Германии достигнут прогресс по формированию нового правительства

В Германии более суток продолжались предварительные консультации по формированию в правительственной коалиции между консерваторами ХДС/ХСС и социал-демократами. Как сообщается – прорыв достигнут.

В частности, по информации агентства dpa, достигнута договоренность о том, что число принимаемых беженцев не будет превышать 180-220 тысяч человек.

Кроме того, лидеры блока христианских партий ХДС/ХСС и СДПГ договорились сильно ограничить воссоединение семей для беженцев с ограниченным статусом защиты. Воссоединение семей для таких беженцев будет оставаться невозможным до тех пор, пока не будет найдено нового решения, после его будет ограничено в масштабе, не превышающем одну тысячу человек в месяц, передает dpa со ссылкой на источники, близкие к переговорам.

Вопреки первоначальным требованиям СДПГ, стороны достигли согласия не повышать максимальную налоговую ставку в ФРГ с нынешних 42 до 45 процентов. Налог на солидарность будет поэтапно снижаться, с тем чтобы к 2021 году сумма налоговых поступлений по этой линии была снижена на 10 млрд евро.

Применение в сельском хозяйстве средства для уничтожения сорняков глифозат будет резко сокращено.

В совещании участвовали председатели Христианско-демократического союза, Христианско-социального союза и Социал-демократической партии Германии, а также руководители фракций этих партий в бундестаге.

Шесть политиков представили соглашение объемом в 28 страниц переговорным делегациям своих политических объединений, которые единогласно утвердили достигнутый результат, пишет DW.