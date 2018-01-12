Пенсионер из Минска подал заявление на регистрацию кандидатом в президенты России

Минский пенсионер подал документы на регистрацию кандидатом в президенты России. Об этом рассказала председатель Центризбиркома Беларуси Лидия Ермошина на пресс-конференции 12 января, передает БелаПАН.

«Виктор Петрович Толмачев. Он участвует во всех выборах, особенно в выборах президента. Правда, до статуса кандидата он не доходит», — добавила глава ЦИК.

Более того, сообщила Ермошина, «недавно он подал заявление в адрес коллеги Эллы Панфиловой (глава ЦИК России — БелаПАН) о регистрации его кандидатом в президенты Российской Федерации. Мне пришла копия».

Выборы президента России должны состояться 18 марта этого года.