НПЦ ГКСЭ: трудовые отношения с лингвистом Аллой Кирдун были прекращены в связи с завершением срока контракта

Трудовые отношения с Аллой Кирдун были прекращены в связи с завершением срока контракта, сообщили БелаПАН в Научно-практическом центре Государственного комитета судебных экспертиз Беларуси.

Лингвист Кирдун является одним из основных государственных экспертов по делу белорусских авторов российских информресурсов, в том числе Регнума, которая пришла к выводу, что в их статьях присутствуют призывы к разжиганию национальной розни.

Дело трех граждан Беларуси слушается в Минском городском суде. На скамье подсудимых преподаватель БГУИР Юрий Павловец (публиковался под псевдонимами Павел Юринцев и Николай Радов), сторож из Бреста Дмитрий Алимкин (псевдоним Алла Бронь) и главный редактор журнала «Новая экономика» минчанин Сергей Шиптенко (псевдоним Артур Григорьев).

Все трое были задержаны в декабре 2016 года и обвиняются по ч. 3 ст. 130 УК (разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни, совершенное группой лиц). Кроме того, Павловцу и Шиптенко предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 233 УК (незаконная предпринимательская деятельность).

«Кирдун А. В. работала в ГУ «Научно-практический центр Государственного комитета судебных экспертиз" на должности научного работника, трудовые отношений с ней прекращены по истечении срока контракта в связи с завершением научно-исследовательских работ», — сообщила БелаПАН заместитель начальника НПЦ Елена Хаткевич.

Стоит отметить, что увольнение эксперта произошло во время рассмотрения в Мингорсуде дела Регнума. Сообщалось, что из НПЦ уволена еще один эксперт, дававшая заключение, Алеся Андреева, но официальной информации на этот счет нет.

В настоящее время на сайте ГКСЭ значится, что Кирдун является начальником научного отдела речеведческих, криминалистических и экономических исследований, а Андреева руководит в структуре этого отдела лабораторией психолого-лингвистических исследований речи.