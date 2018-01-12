«Юность» выиграла у итальянского «Риттена» в стартовом матче финала Континентального кубка

Хоккеисты минской «Юности» со счетом 2:1 (2:0, 0:0, 0:1) выиграли у итальянского «Риттена» в первом матче суперфинала Континентального кубка. Турнир проходит с 12 по 14 января на «Чижовка-Арене».

Шайбы забросили: 1:0 — Михаил Плотников (7.33, без вратаря), 2:0 — Александр Каракулько (10.16, ассистент — Михаил Плотников), 2:1 — Даниэль Тудин (56.39, Роланд Хофер).

Броски: 35 — 25 (15, 16, 4 — 9, 6, 10). Штрафное время: 4 — 4 (Скабелка, 0.59, Развадовский, 51.44 — Альстрем, 26.22, Коул, 43.25).

12 января вечером состоится встреча двух других участников финального квартета, казахстанского «Номада» и британского «Шеффилда».

13 января «Юность» сыграет с «Шеффилдом», 14-го — с «Номадом».

Победитель турнира получит путевку в Лигу чемпионов.

«Юность» владела кубком в 2007 и 2011 годах. В 2015 году соревнования выиграл гродненский «Неман».